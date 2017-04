Uus kallis jalgrattapump käis juba remondis

«Pump oli terve talv remondis, sest sellele oli keegi novembri lõpus või detsembri alguses otsa sõitnud,» rääkis Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse jalg- ja jalgrattateede peaspetsialist Mihkel Vijar.

Juhtumist teavitati ka politseid, kuid paraku jäi pumbale otsa sõitnud masina juht välja selgitamata.

Eelmise aasta juuli lõpus Küüni tänavale R-kioski naabrusse üles seatud elektriline jalgrattapump maksis koos paigaldusega 2143 eurot. Nüüd tuli maksumajal selle remontimiseks välja käia üle 500 euro.

Praegu on Tartus kaks elektrilist jalgrattapumpa, üks neist Küüni tänaval ja teine Kroonuaia silla lähistel papliallee alguses. «Kui vandaalitsemist pole, töötavad need hästi,» kinnitas Mihkel Vijar. «Inimesed võtsid need kiiresti omaks. Kui Küüni tänaval pumpa polnud, kirjutati meile mitu korda ja päriti, millal pump tagasi pannakse.»

Lisaks on ülikoolilinnas kaks avalikku jalaga pumbatavat jalgrattapumpa. Need asuvad Veeriku ostukeskuse juures ning Ülejõel papliallee alguses.

Avalikud jalgrattapumbad on soetatud uute jalg- ja jalgrattateede rajamise käigus, nende ostmine oli töö hinna sees. Paar avalikku jalgrattapumpa on linna veel tulemas, need pannakse uute suuremate jalgrattateede äärde.

Kas kõigile kasutamiseks mõeldud jalgrattapumbad tulevad ka varem tehtud jalgrattateedele, näiteks Võru ja Kesk tänavale? «Pole plaanis,» kostis Mihkel Vijar.