Kesklinna lastekeskusest saab Rõõmupesa

«Lapsed tegid hommikuringides puhta töö,» rääkis lasteaia direktor Ingrid Saarna sellest, kes otsustas lõpliku nimevaliku. Kokku sai lasteaed 20 nimepakkumist, nende seas oli ka näiteks Linnupesa, mida toetas lasteaia hoolekogu. Et lasteaia maja, millele tehakse praegu juurdeehitist, asub Akadeemia tänaval, oli mõtteis ka võtta nimeks Põnnide akadeemia. «Aga siis oleks kohe küsitud, et mis kõrgkool see on,» tõdes Ingrid Saarna. Nii otsustasid lapsed ise, et nemad tahavad käia hoopis Rõõmupesa lasteaias.

Direktor loodab, et laste valitud nimi on ka Tartu linnavolinikele meeltmööda. Kuid juba käib uue nimega lasteaiale agar logo kujundamine – sedagi teevad lapsed ise. Lisaks on lasteaia õppealajuhataja Anneli Arike koos muusikaõpetaja Katerin Rüütliga saanud valmis Rõõmupesa lasteaia laulu.

Praegu veel Kesklinna lastekeskuse nime kandva lasteaia ehitus on jõudmas lõpusirgele. Järgmise nädala esmaspäevaks peavad direktori sõnul sisetööd valmis saama, seejärel alustatakse majaümbruse haljastamist ja mänguväljaku rajamist. 30. juunil kolib lasteaed ajutiselt pinnalt tagasi oma päriskoju ning alustab seal tööd 1. augustist.