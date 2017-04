Terrorirünnak Rootsis kahandas eestlaste improkontserdi publikut

Roomet Jakapi sõnul läks esinemine kohvikus Tellus toredasti, nii et ei saa kurta. «Publikut võinuks rohkem olla, aga need, kes tulid, jäid rahule,» lisas ta.

Jaan Malin alias Luulur nentis, et just terrorirünnaku hirmu tõttu oli publikut vähevõitu. «Mittetulnute hulgas oli neid, kes veel neljapäeval olid ütelnud, et kindlasti tulevad,» lisas ta. «Kontserdi korraldaja oli ahastuses, sest oli teinud suurt reklaami.»

Esinemine iseenesest läks Luuluri hinnangul nii hästi, et see annab lootust ja alust lähemas tulevikus veel kolmekesi kuulajate ette minna.

Ivi Rausi-Haavasalu ja Roomet Jakapi on varem andnud kontserte ansamblis AtgRuioFallA koos Laura Remmeliga. Nende stiiliks on vaba hääleimprovisatsioon, mis saab ainest esinemise hetkest, ruumist ja neid kuulavatest inimestest. Nõnda on kõik see, mis laval sünnib, ainukordne ja kordumatu.

Nüüdses koosseisus esinemine tuli jutuks Luuluri sõnul möödunud aasta sügisel. Ajendiks oli eesti sürrealisti Ilmar Laabani luuleteose «Ankruketi lõpp on laulu algus» ilmumine Stockholmis 70 aastat tagasi. Seda raamatut peetakse eesti sürrealistliku luule manifesteeringuks.