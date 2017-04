Tartu kunstimuuseumi hakkab juhtima Signe Kivi

Tekstiilikunstnik, kunstiõppejõud, poliitik ja Eesti kunstiakadeemia endine rektor Signe Kivi (60) oli üks neist viiest, kes esitas 10. märtsiks Tartu kunstimuuseumi direktori ametikohale kandideerimiseks vajalikud dokumendid. Osalejate hulgas oli nii kunstiajaloo ja kunsti kui ka teiste valdkondadega seotud kandidaate.

Konkurss Tartu kunstimuuseumi direktori ametikohale kuulutati veebruaris välja seepärast, et praegune direktor Rael Artel esitas perekondlikele põhjustele viidates lahkumisavalduse. Uus direktor peab konkursitingimuste kohaselt tööle asuma tänavu 26. juunil.

Signe Kivi lõpetas 1980. aastal Eesti riikliku kunstiinstituudi tekstiili erialal, aastast 1988 on ta samas olnud õppejõud. Aastatel 2005 - 2015 oli ta Eesti kunstiakadeemia rektor. Ta on Eesti kunstnike liidu liige ja olnud ka selle president. Eesti Vabariigi kultuuriminister oli Signe Kivi aastatel 1999 - 2002.

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits tunnustas Tartu kunstimuuseumi senist juhti Rael Artelit, kelle käe all on muuseum hakanud silma tugeva mitmekesise programmiga.

«Lähiaastate väljakutse muuseumi jaoks on kõnetada eri sihtgruppe ning leida koostööpartnereid näituste korraldamiseks ka väljaspool muuseumi ruume,» lisas Sits. «Sama tähtis on asutuse igapäevatöö sujuvus olukorras, kus kunstikogude säilitamiseks tuleb need kolida avariilistest oludest uutesse hoidlatesse Eesti Rahva Muuseumis.»

Signe Kivi puhul tõstis Sits esile tema juhtimiskogemuse ja mitmekesised sügavad teadmised kunstivaldkonnas.