VAATA JA VÕRDLE: millisena näevad ülikooli tulevikku rektorikandidaadid Volli Kalm ja Margit Sutrop?

Milliseid samme peab ülikool esmajoones astuma, et olla kümne aasta pärast Kesk- ja Ida-Euroopa parim ülikool (nagu on öelnud Volli Kalm) ehk jälle kuuluda maailma 200 parima ülikooli hulka (nagu loodab Margit Sutrop)?

Volli Kalm: Jätkama endise pühendumusega oma põhitegevusi, sealhulgas arendama õppekavu ja hoolitsema, et üliõpilased saaksid õppejõududelt tipptasemel juhendamise, et neil oleks parimad võimalused saada tuge erialaste oskuste ja üldpädevuste arendamisel. Kombineerime tippteaduse ja -tehnoloogia ülikooli laia multidistsiplinaarsusega ning teeme seda koos meie liitlastega Euroopa parimate ülikoolide hulgast. Nõustame ja toetame nii üliõpilasi kui töötajaid nende põhitegevuses, arendame tehnoloogilisi tugiteenuseid ja abi teadusprojektide koostamisel ja haldamisel. Nii teenib ülikool parimal viisil ka Eesti riigi, ühiskonna ja inimeste huve.

Margit Sutrop: Ülikooli loovad inimesed. Inimesed aga vajavad tegutsemiseks inspireerivat töö- ja õpikeskkonda ning akadeemilist vabadust. Kõik maailma tippülikoolid jahivad helgeid päid – nii õppejõude, teadlasi kui üliõpilasi. Arvestades, et Tartu ülikooli eelarve on 138 miljonit eurot, Helsingi ülikooli oma aga 700 miljonit ja Harvardi oma 3,3 miljardit, on selge, et me ei suuda tippülikoole rahaga üle trumbata. Saame aga pakkuda head elukeskkonda ning tippteadlastele võimalust ehitada nullist üles oma uurimissuunda või töörühma. Meie ülikool on unikaalne, sest siin põimub rahvuslik ja rahvusvaheline. Võiksime teha Tartu ülikooli vaimult suuremaks seeläbi, et loome välismaal töötavate eesti teadlaste võrgustiku ja kutsume neid panustama Tartu ülikooli õppe- ja teadustöösse.

Ülikooli usuteaduse õppejõud Marju Lepajõe ütles Postimehe arvamusliidrite lõunal peetud ettekandes, et «Eestis on teadus läinud teaduspoliitiliste otsuste tõttu täiesti proportsioonist välja ja inimesega seotud osa, mida uurivad humanitaarteadused, on viimase kümne aastaga jõudsalt kahandatud nii minimaalseks, et see ei suuda enam oma ülesandeid täita». Kuidas te seda väidet ülikooli seisukohalt kommenteeriksite? Kas Marju Lepajõe mure on põhjendatud?

Volli Kalm: Üldise teaduse alarahastuse juures pole humanitaaride olukord keskmisest halvem, mida näitavad ka nende kõrged kohad rahvusvahelistes edetabelites. Eelmisel neljapäeval loodus- ja täppisteaduste valdkonna esindajatega kohtumisel kiitis dekaan Margit Sutrop mind ülikooli humanitaaride toetamise ja õiglase kohtlemise eest. Ülikoolis sihtfinantseeritakse rahvusteadusi ning riigi poolt neile eraldatud teaduse baasraha jõuab täies mahus humanitaarideni, panustamata ülikooli üldfondi. Samal ajal oleme humanitaarteadusi ja -õpet ülikooli arengufondi rahast toetanud ning hindame nende panust kõrgelt rahvusülikooli rolli täitmisel ja ülikoolile rahvusvahelise teadusliku renomee loomisel.

Margit Sutrop: Olen Marju Lepajõega nõus, et just emakeeles kõnelemine ning kirjutamine sunnib otsima täpseid sõnu. Humanitaarteadused, mille tööriist on keel, on seetõttu keele suhtes eriti tundlikud. Humanitaarid on raskemas olukorras, kuna ühelt poolt on neile oluline kirjutada just emakeeles, teisalt peavad nad aga ikkagi panustama rahvusvahelisse diskussiooni, mis eeldab kirjutamist inglise või mõnes muus maailmakeeles. Üldiselt hindan humanitaarteaduste olukorda Tartu ülikooli suhteliselt heaks, sest üldist teadusraha põuda leevendavad mitmed riiklikud meetmed: rahvusprofessuuride meede, mis toetab eesti keele, ajaloo ja kultuuriga seotud õppe- ja uurimistööd, ning rahvusteaduste baasfinantseerimine, mille raames toetame ka rahvusteadustega piirnevaid humanitaarteadusi.