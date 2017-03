Valgamaal möllasid kulupõlengud

24. märtsil pisut pärast kella poolt kuut õhtul teatati päästjatele, et Taheva vallas Tsirgumäe külas põleb mahajäetud laudaga kokkuehitatud eluhoone. Päästjate saabudes põles hoone lausleegis ja osa katusest oli sisse kukkunud. Põlengu kuumusest süttis ka 1500 ruutmeetri ulatuses kulu. Päästjad kustutasid tulekahju kella poole üheksaks.

Kaks päeva hiljem kella poole kaheksa ajal õhtul süttis Taheva vallas Laanemetsa külas järelevalveta jäetud lõkkest 2 hektari ulatuses kulu, mille päästjad elanike abil kustutasid.

Päästjad juhivad tähelepanu, et lõkke tegemisel tuleb tagada, et tuli ei leviks ümbrusele. Selleks tuleb lõkkease ümbritseda mineraalse pinnase või kividega, lõket tuleb valvata ning hoida käepärast esmased kustutusvahendid. Lõket tohib teha ainult tuulevaikse ilmaga või nõrga tuulega, mis on kuni 5,4 meetrit sekundis, mil liiguvad ainult puude peenikesed oksad.