Tartu bussihanke võitja selgumine viibib, enim on lootus GoBusil

Tartu ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona ütles, et hankel on käimas nn küsimuste ja vastuste voor. Linn täpsustab pakkumiste asjaolusid, kuid milliseid, ei ole ole Oona sõnul võimalik öelda. Ta põhjendas seda konfidentsiaalsuse nõudega.

Oona ütles, et kindlasti ei selgu võitja sellel nädalal, ei saa ka lubada, et järgmisel.

Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et aega võib minna nädalaid. Kaheksast pakkujast kvalifitseerus seitse, nüüd on käsil pakkumuste vastavaks tunnistamise etapp. Linn kontrollib, kas pakkumustes sisaldub see, mida hankedokumentides nõutud on. Kui see etapp läbi, alles siis saab liikuda järgmisse etappi, mis on pakkumuse edukaks tunnistamine.

Haak ütles, et hankel mittekvalifitseerunud Läti bussiettevõte proovis seda otsust vaidlustada, kuid vaie ei läinud käiku, selgus täna.

Haak lisas, et mitu bussiettevõtet on andnud mõista, et kavatsevad vaided sisse anda päras pakkumuste vastavaks tunnistamise vooru. «Praegu ei ole ju kellelgi midagi vaidlustada,» sõnas Haak.

Kõige odavamat hinda pakkus hankel Go Bus, kellel aasta hinnaks oli 6,6 miljonit eurot, teistel pakkujatel üle 7 miljoni euro. Praegusel vedajal Sebel näiteks 7,66 miljonit.

Kas on võimalus, et Go Bus ei võida?

«Praegu seda varianti laual kindlasti ei ole,» ütles Haak.

Senise vedaja Leping kestab Tartus 2019. aasta juuni lõpuni. Uus lepinguperiood kestab 1. juulist 2019 30. juunini 2029.