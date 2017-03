Operaatori eksitus tegi vallavalitsuse lauatelefonidele helistamise eritariifseks

Haaslava vallavalitsust ega vallavalitsust teenindavat operaatorit ei ole numbri eritariifseks muutmisest teavitatud, samuti pole teavitatud Tele2 kliente. Asjaolude väljaselgitamisega seoses on vald teinud pöördumise konkurentsiametisse.

Vallavalitsusele teadaolevalt on tegu Tele2 eksitusega ja viga parandatakse hiljemalt 1. aprilliks. Kõigil kodanikel, kes on mainitud ajavahemikul Tele2 mobiilinumbrilt vallavalitsuse lauatelefonile helistanud ja on oma arvel eritartiifset numbrit märganud, palutakse ühendust võtta oma operaatoriga, kes on lubanud tasaarvelduse teha.

Kuni olukorral lahenemiseni palub Haaslava vallavaitsus Tele2 mobiilinumbrit kasutavatel klientide ebamugavuste vältimiseks võimalusel ametnikega kontakteerumiseks kasutada e-posti.