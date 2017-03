Metsateid uuendaval RMK-l hakkab Tartumaale ring peale saama

RMK Tartumaa metskonna metsaülem Toomas Haas rääkis, et kaheksa objekti ühel aastal on nende jaoks tavaline number, kuid nüüd hakkab tema sõnul ka maakonnale ring peale saama. Tänavu investeerib RMK Tartumaal ligi poole sajandi eest rajatud metsateedevõrgu korrastamisse kuni kaks miljonit eurot.

Kõige enam korrastatakse teid Välgi metsade kandis: ligi 1200 hektarit hõlmav Kirepi kuivendus on juba ehitamisel ning Selgise maaparandussüsteem enam kui 1300 hektaril on hetkel projekteerimisel. Toomas Haasi sõnul on sellel ka selge põhjus, sest tolle kandi metsad on majanduslikus mõttes eriti väärtuslikud.

Toomas Haas rõhutas, et ehitatavad teed peavad vastu pidama aastakümneid, sestap on tegu pikaaegse investeeringuga. Kokku uuendatakse või ehitatakse Tartumaal tänavu ligi 85 kilomeetrit metsateid.