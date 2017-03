Tervishoiukõrgkool pakub koolivaheajal meemassaaźi ja mikroskoopilisi koduloomi

Aset leiavad aga ka väga põnevad õpitoad, kus saab õppida meemassaaži, tutvuda mikroskoopiliste «koduloomadega» ja hinnata kõrgkooli õhu kvaliteeti.

Meemassaaži õpitoas saavad osalejad õppejõud Kirkke Reisbergi ning füsioteraapia tudengite juhendamisel massaaživõtteid harjutada ning neid ka omal nahal tunda.

Laborant Kaido Liiva juhendamisel saavad teises õpitoas osalejad võtta oma hambavaabalt proovi nii enne kui pärast hammastepesu ja nätsu närimist, et võrrelda proove mikroskoobi all ning näha, milliseid «koduloomi» me igapäevaselt endaga suus kaasas kanname ning kuidas mõjutavad neid hammaste pesemine ja nätsu närimine.

Tervisekaitse spetsialisti õppekava õppejõud Kristi Vahuri korraldatud õpitoas saavad osalejad teadmised sisekeskkonna õhukvaliteedist ning selle hindamisest spetsiaalsete mõõtevahenditega.

Avatud uste päeval on kõigil võimalus pääseda majatuurile ning näiteks määrata oma kehakoostist fitnesskaalul.

Kohal on ka Ida-Tallinna keskhaigla esindajad, kes tutvustavad praktika- ja töövõimalusi oma haiglas.

Päev algab 22. märtsil kell 10 ning kestab kella 15. Lähem info Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebilehelt.