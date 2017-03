Tartu pärgas parimaid ehitisi

Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus leidis, et möödunud aastale on rõõm tagasi vaadata, Tartu linnaruum on rikastunud väärtusliku arhitektuuriga. Aasta parimate ehitiste konkurssi korraldab linn alates 1999. aastast.

Uute korterelamute alagrupis võitis maja aadressiga Lille 8. Ära märgiti ka Veeriku 11 ja Õhtu 2 korterelamute grupp ning Fortuuna 5. Ümberehitatud ja laiendatud korterelamute alagrupis osutus parimaks Lossi 32, ära märgiti ka Kroonuaia 38.

Uute üksikelamute alagrupis pärjati Ujula 90 maja. Ära märgiti ka Varsa 16 ja Varsa 20.

Uute ühiskondlike hoonete alagrupis pälvis kõrgeima hinnangu oodatud Eesti Rahva Muuseum aadressil Muuseumi tee 2. Ära märgiti Rahvusarhiivi uus peamaja Nooruse 3. Uute ärihoonete alagrupis võitis Kvartali ärikeskus Riia 2 aadressil. Tunnustati ka Turu 18, Rebase 12a ja Ülikooli 2a hooneid.

Ümberehitatud ja laiendatud ärihoonete alagrupis tunnistati parimaks Hotell Lydia aadressil Ülikooli 14. Samuti märgiti ära Hektor Disaini Hostel aadressil Riia 26.