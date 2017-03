180 Tartu last esinevad hoogsates lauluvideodes

Airi Viira ütleb, et selles lauluvideode tegemises on osalenud kokku 180 Tartu ja Tartumaa last ehk 120 Laulupesa lauljat ja Tartu Shate Tantsukooli 60 tantsijat vanuses kolm kuni 10 aastat. Töö on kestnud terve aasta. Laulud on laste elust, sellest mis neile meeldib ja mis mitte.

Ettevõtmine on põhinenud suurel entusiasmil ja omarahastusel – ühe video valmimist on toetanud Tartu linn, ning hoogu saadi Hooandjast.

Filmitud on tartlastele väga tuttavates paikades: Toomemäel, Vanemuise väikeses majas, Miina Härma gümnaasiumi õuel ning paljudel linna tänavail ja parkides.

«Lapsed on nii nakatavad, nii rikkumata ja ehedad. Tänu neile mu laulud sünnivadki, loon neid lastele ja laste pärast,» ütles Airi Viira.

Muusikavideote autorid on oma ala profid – Indrek Kasesalu ja Elina Kasesalu.

Pärast esitlust lähevad need kasutusele ETV2 ja ETV programmidesse, kus neid lükitakse kas lastesaadete vahele või pühapäevahommikute telekavva. Teletöötajad on öelnud, et niisugustest laste muusikavideosdest on alati suur puudus ja vaatajad igatsevad neid näha.

«Me ise ka soovisime, et lapsed saaksid oma lauluharrastusele veel ühe väljundi. Et nad näeksid, mida saab lauluga ette võtta ning kuidas videosid tehakse,» rääkis Airi Viira.

Laulupesa laulustuudio tegutseb Tartus kolmandat hooaega, see ühendab 350 last ning kõige nooremad harrastajad seal on mõnekuused beebid.

Airi Viira on lõpetanud Heino Elleri muusikakooli ning Tartu ülikoolis on ta õppinud ajakirjandust ja suhtekorraldust. Muusikaõpetajana on ta töötanud juba 15 aastat.