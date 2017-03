Tabiveres tekkis lootus näha peatumas kiirrongi

«Aivar Kokk pakkus välja, et vähemalt üks ekspressrong päevas mõlemal suunal võiks Tabiveres peatuse teha,» märkis Tabivere elanik ja sealne ettevõtja Rannar Raantse. Ta oli ka ise eile Toompea lossis peetud istungil kohal.

Raantse vahendas majanduskomisjoni esimehe sõnu, et ekspressrongid võiksid Tabiveres peatuda vähemalt kolm kuni kuus kuud, mille järel tuleks teha analüüs.

Pärast seda saab kaaluda, kas Tabivere jaamas ekspressrongide peatamine tasub ära või mitte.

Tema sõnutsi oli meeleolu ühisistungil ärev ning Elroni juhtide selgitustega reisirongiliinide kasumlikust majandamisest ei olnud nii mõnigi majanduskomisjoni liige päri.

«Riiklik reisirongifirma peaks ennekõike teenindama meie rahvast, mitte järgima pelgalt ettevõtte kasuminumbreid,» ütles Raantse. «Elronile on antud korraldus reisirongiliikluse korraldamisel arvestada kogu Eestiga, mitte ainult Tallinna ja Tartuga.»

Kõige lihtsam ja odavam oleks Tabivere rahva jaoks panna praeguste graafikute alusel sõitvad kiirrongid Tabiveres peatuma.

Pärast eilset istungit leppisid Elroni juhatuse liige Andrus Ossip ja Tabivere vallavanem Tarmo Raudsepp omavahel kokku, et kohtuvad rongiliikluse korraldamise asjus veel sel kuul.

«Ideaalne oleks, kui me saaksime kasvõi lühiajaliselt kõik meist mööda sõitvad reisirongid Tabiveres pidama (päevas möödub Tabivere raudteejaamast üheksa reisirongi – toim), aga iga uus peatuv rong on meie rahvale juba hea tulemus,» märkis Raudsepp.

Ta lisas, et kõige lihtsam ja odavam olekski Tabivere rahva jaoks panna praeguste graafikute alusel kiirrongid Tabiveres peatuma. «Elroni esindajad rääkisid, et uuel aastal kavandatakse rongide kiirust veelgi suurendada, mistõttu Tabiveres kaheminutilise peatuse tegemine rongide teistesse jaamadesse ja lõppjaama jõudmise aega pikendada ei tohiks,» lisas Raudsepp.

Tabivere valla esindajad on juba kolm aastat palunud Elronilt ja majandusministeeriumilt, et nende jaamas hakkaksid kiirrongid peatuma. Paraku riiklik reisirongiettevõte Tabivere rahva soovidele vastu pole tulnud. Seda enam ajas Tabivere rahval harja punaseks asjaolu, et üle-eelmise aasta lõpus lisandus ekspressrongide peatustele Tallinnas – Balti jaam ja Ülemiste – ka kolmas peatus Kitsekülas.