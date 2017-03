Kaarsilda soovis remontida kuus firmat

Kaarsilla remondi riigihankele esitasid pakkumused AS TREV-2 Grupp (779 966 eurot 88 senti), ühispakkumuse tegid GRK Infra AS ja Graniittirakkennus Kallio OY (944 414 eurot 38 senti), OÜ TAVT (945 648 eurot 92 senti), AS Baumost (1 141 435 eurot 22 senti) ja OÜ Tilts Eesti filiaal

(1 238 655 eurot 60 senti).

Hankedokumendi kohaselt oli pakkumuse hindamiskriteeriumiks odavaim hind ning lähtuvalt sellest sõlmib Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond lepingu tööde tegemiseks ASiga TREV-2 Grupp.

Tartu selle aasta eelarves on Kaarsilla remondiks 400 000 eurot. Sellest on juba makstud tänavavalgustuse ümberprojekteerimise eest ning OÜle Elektrilevi elektrivõrgu ümberpaigutamise eest.

Hankedokumentide kohaselt tasutakse töövõtjale sel aastal kuni 350 000 eurot. Ülejäänud raha, ligi 430 000 eurot, makstakse 2018. aasta eelarvest.