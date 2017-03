Tartu noored sulgpallurid hõivasid enamiku meistritiitlitest

Eesti juunioride koondise juhendaja ja Triitoni klubi sulgpallitreener Rainer Kaljumäe väljendas oma rahulolu, sest noorte hooaja tähtsaimatel võistlustel oli kõige edukam just tema klubi. Esikohti mängiti eri vanuseklassides välja 17 ja Triitoni noored võitsid neist endale kümme. Nõo sulgpalliklubi võitis kaks esikohta ja Tartu ülikooli akadeemiline spordiklubi ühe esikoha. Pärnu ja Tallinn jagasid ära ülejäänud neli esikohta.

Noorimate, alla 11-aastaste vanuseklassis võitis tüdrukute üksikmängu Heili Merisalu (Nõo sulgpalliklubi) ja poiste üksikmängu Rene Leeman (Tallinna sulgpallikool).

Alla 13-aastaste vanuseklassis võitis tüdrukute üksikmängu Lisa Berik (Triiton), hõbe Jana Seerole (Triiton) ja pronks Marta-Emili Tellerile (Triiton). Poiste üksikmängu tiitel läks turniiri ainsale kolmekordsele võitjale Tauri Kilgile (Triiton), hõbe Mario Kirismale (Tallinna sulgpallikool) ja pronks Hannes Hanile (Triiton).

Naispaaris olid võidukad Emili Pärsim ja Marelle Salu (Triiton), hõbeda said Kadi Ilves ja Marta Emili Teller (Triiton) ning pronksi Mia Kask ja Jana Seero (Triiton). Meespaaris said esikoha Mario Kirisma – Robin Schmalz (Tallinna sulgpallikool), hõbeda Hannes Hani – Daniel Kornejev (Triiton) ja pronksi Tregert Värv (TÜASK) – Siim Saarse (Pärnu). Segapaarismängus võitsid kuldmedali Hannes Hani – Lisa Berik (Triiton), hõbeda Daniel Kornejev – Jana Seero (Triiton) ja pronksi Dominik Pullisaar – Mia Sakarias (Tallinna sulgpallikool).

Alla 15-aastaste tüdrukute esikoht kuulus Catlyn Kruusile (Triiton), kes suutis tasavägises mängus alistada hooaja jooksul mitmel korral võitmatuks jäänud Ramona Üpruse (TÜASK). Pronksi sai Liisbet Sugasepp (Triiton).

Poiste üksikmängus ei andnud teistele võimalust äsja meeste klassis Eesti meistrivõistlustel veerandfinaali jõudnud Artur Ajupov (Triiton). Hõbemedali sai kaela Rannar Zirk (Nõo sulgpalliklubi) ja pronksi Oskar Männik (Nõo sulgpalliklubi).

Naispaarismängus võitsid teisi kindlalt Ramona Üprus (TÜASK) – Isabel Normal (Nõo sulgpalliklubi). Hõbeda võitlesid välja Catlyn Kruus – Johanna-Violet Meier (Triiton) ja pronksi Karmen Ilves – Karoliine Inselberg (Triiton).

Meespaarismängus võidutsesid Artur Ajupov – Tauri Kilk (Triiton), kes võitsid finaalis Oskar Männiku – Rannar Zirgi (Nõo sulgpalliklubi). Pronksimängu võitsid Villy-Hendrik Uibo (Nõo) – Gregor Rämmal (Triiton).

Segapaarismängu finaal kujunes Triitoni klubi siseasjaks. Kolmegeimilise võitluse turniiri kolmekordse võitja tiitli peale võitsid veel vaid 12-aastane Tauri Kilk ja Catlyn Kruus, kes alistasid Artur Ajupovi ja Johanna-Violet Meieri. Pronksi said kaela Gregor Rämmal ja Karoliine Inselberg (Triiton).

Kõige vanemate, alla 17-aastaste vanuseklassis õnnestus Mari-Ann Karjusel (Tondiraba sulgpallikool) võita tüdrukute üksikmäng ja segapaarismäng koos Hans Kristjan Pilvega (Pärnu sulgpallikool). Pilv võitis ülivõimsalt poiste üksikmängu. Mõlemad mängijad kuuluvad Eesti juunioride koondisse ja sõidavad aprillis Prantsusmaale Euroopa juunioride meistrivõistlustele.

Tüdrukute üksikmängus võitles ennast hõbedale Victoria Korobova (Triiton), pronks kuulus Karina Kapanenile (Tartu Kalev). Poiste üksikmängus sai hõbeda kaela Andreas Eskor (Triiton) ja pronksi Klaus-Erik Kuus (Tallinna sulgpallikool).

Meespaaris krooniti meistriteks Andreas Eskor – Robert Sokman (Triiton). Pronks kuulus Andreas Leinolale ja Christopher Siilbaumile (Triiton).

Segapaaris said teise koha Robert Sokman – Victoria Korobova (Triiton) ja pronksi Mariliis Pärn – Andreas Eskor (Triiton).

Treener Rainer Kaljumäe sõnul on tore näha, kuidas paljudes vanusklassides on esile kerkimas ohtralt talente. «See pole kindlasti ainult minu nägemus, vaid seda näevad kindlasti ka teised treenerid.»

Tema sõnul on näiteks Mari-Ann Karjus, Hans Kristjan Pilve, Tauri Kilk, Artur Ajupov, Catlyn Kruus, Ramona Üprus, Lisa Berik ja Heili Merisalu mängijad, kelles on juba praegu näha võimet läbi lüüa Euroopas. «Eesti sulgpallikogukond üheskoos peab nüüd kõvasti pingutama ja unustama kõik igivanad sisepinged, et ehitada korralikult üles süsteem, kus need talendid saaksid lähitulevikus edukalt tippsporti teha,» leidis Kaljumäe.