Poksijad selgitavad Tartus parimaid

Võistlusi korraldada aitava poksiklubi Ring juhatuse liige Vello Kade märkis, et võistelda tohib poksis kuni 40. eluaastani. Täiskasvanute arvestuses lööb Tartu võistlustel kaasa 43 sportlast 17 klubist, noorteklassis aga 47 poksijat 13 klubist. Poiste ja meeste kõrval on poksiringi oodata ka paarikümmet neidu-naist.

Kohale peaksid tulema kõik tugevamad sportlased. Eesti tugevaimaks peetavate vendade Karlsonite esinemine on veel lahtine.

Aukülalisena on turniilile kutsutud Ukraina legendaarne boksitreener ja vendade Klitškode esimene juhendaja Vladimir Zolotarjov. Temaga on plaanis tihendada sõprussidemeid, kinnitas Kade. «Tahame, et ta tuleks Eesti poksile appi,» kinnitas Kade ja iseloomustas Zolotarjovi kui raskekaallaste supertreenerit.

Zolotarjovi juures Kiievis treenib praegu ka Eesti poksi tulevikulootus Jaroslav Kornilov. Paraku sai ta hiljuti vigastuse ja Tartu turniirile ta ei tule, märkis Kade.

Annelinna spordimaja suurde saali püstitatavas ringis algavad vastasseisud reedel. Kell 16 on kavas veerandfinaalkohtumised. Laupäeval kell 12 algavad poolfinaalid esmalt U19 ja kell 16 U41 vanuserühmades. Finaalid algavad pühapäeval kell 12.

Muu hulgas on turniili kavas maha pidada ka treenerite seminar, kus arutatakse rahvusvaheliste reeglite muudatusi ja kohtunike praktilist tööd selle valguses. Samuti Eesti poksi tulevikku, sest viimase aja tulemused ei anna Kade hinnangul sugugi põhjust rõõmu tunda.