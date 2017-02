Otepääl tuleb Eesti esimene SwimRun võistlus

Klubi Meie Liigume teatel aga üks sedasorti võistlus tulekul on ning seda 15. juulil Otepääl. Pühajärve SwimRun Baltic Challenge nimelise multispordivõistluse distantsiks on 12 kilomeetrit, millest kaks kilomeetrit läbitakse ujudes.

SwimRun on üle kogu maailma populaarsust võitev multispordiala, mille käigus tuleb korduvalt läbida ujumis- ja jooksuetappe, märkis peakorraldaja Siim Ausmees. Rada saab alguse Pühajärve puhkekeskuse juurest ning kulgeb päripäeva ümber järve. Lastele ja noortele mõeldud lühiraja pikkuseks on kolm kilomeetrit, millest 300 m on ujumisdistants. Täpsem rajakaart ning ujumis- ja jooksmisdistantside pikkused avaldatakse maikuus.

Lisaks SwimRun üritusele on Pühajärve ääres 15. - 16. juulini kavas ka Eesti karikasarja etapp avaveeujumises ning Pühajärve Aquatlon.

SwimRun võistluse muudab põnevaks asjaolu, et võistlejatel tuleb kogu vajaminev varustus endaga kaasas kanda ning etappide vahepeal ei toimu näiteks triatlonile omast riiete ega inventari vahetust. Ühtlasi on SwimRun üritus mõnusaks vahelduseks ning treeningvõimaluseks multisportlastele, kes tahavad ennast proovile panna ujumis- ja jooksuvõistlusel, lisas Ausmees.

Registreerimine Pühajärve võistlustele on juba avatud Sportose veebilehel.