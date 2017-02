Psühhiaater testis reporterit, kas ta tervis on alkoholi tõttu ohus

Dr Teelia Rolko / Sille Annuk

Psühhiaater Teelia Rolko, tehke palun kindlaks, kas minu harjumus mõnikord klaas veini juua, on mulle kuidagi ohtlik!

Siin piisab ühest küsimusest, mida võiks igaüks endale esitada. Kui sageli te viimase aasta jooksul olete joonud korraga neli alkoholiühikut või enam alkohoolset jooki. Meeste puhul on küsimus kuus alkoholiühkut või enam alkohoolset jooki?

Ja kui teie vastus on üks või rohkem korda, siis on vajalik edasine vestlus. Ehk teisisõnu, kui teil on aasta jooksul olnud üks või rohkem selliseid päevi, mil te olete joonud ühekorraga kolmveerand pudelit veini, peaksime alkoholi liigtarvitamise teemal juba vestlema.

Paar klaasi veini mõnel päeval nädalas ei tähenda midagi, aga kui ma joon selle ära nädalavahetusel ühekorraga ära, on see väga halb?

See on binge drinking – episoodiline tugev joomine, korraga palju joomine. Just noortele hästi omane, aga selle peale ei mõelda. See on suur koormus meie kehale, kahjustav nii maksale kui ajule.

Naised on vist üldse omaette teema?

Naistega on keeruline jah. See on tulenev kultuurilisest olukorrast. Meestele oleks nagu rohkem lubatud kui naistele…Vanasti käisid mehed kõrtsis, aga naised ootasid kodus.

Kui nüüd naine teatab, et tema joob, siis see on ühiskonna poolt palju enam hukka mõistetud. Naised kardavad sellega väga välja tulla. Neil on hirm, et kui ta nüüd kuhugi pöördub, siis äkki ta kaotab oma lapsed.

Nad püüavad igal võimalikul viisil näidata, et nad tulevad toime.

Ühe Amsterdamis tehtud uuringu järgi on kõige suurem grupp, kes kasutab internetis eneseabi lehekülgi alkoholi tarvitamise vähendamiseks, keskeas abielunaised.

Loe pikemat intervjuud homsest Tartu Postimehest!