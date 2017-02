Täna nelikümmend aastat tagasi Tartus Toomemäel sündinud Triin Raa teab juba varasest lapsepõlvest saadik, et on üks neist seitsmest lapsest, kelle abil ületas Tartu linn 100 000 elaniku künnise. Medal, mille said kõik tol päeval Tartus sündinud lapsed, on tal tänini vanemate kodus alles