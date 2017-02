Fotod: lumerõngapargist sai mõneks tunniks suusatajate paradiis

Lumeparki oli maha märgitud 1 ja 1,2 kilomeetri pikkused rajad, mille pikad laskumised ja järsud tõusunukid panid väikesed ja suured suusatajad korralikult proovile. Nii tuli kohe stardi järel 360-kraadine kurv, samuti olid rajale pikitud takistused, millest tuli külg ees mööda laveerida. Enne lõputõusu said võistlejad oma suusavalitsemist demonstreerida «Külma närvi laskumisel».

Haanjast pärit, kuid Tartus elav Tauno Mölder kiitis igal juhul rajameistrite tööd ning ütles, et vahelduse mõttes on sellises kohas võistlemine vägagi tervitatav.

«Ma tuubitanud siin pole, aga suusatada oli küll lahe,» kinnitas Mölder, kes saavutas eelmisel Tartu maratonil 81. koha.

«Nõudlik see rada muidugi on, seda enam, et ma ise pole laskumistel väga osav, aga seda mõnusam oli, pani proovile. Tavalises trennis selliseid asju enam ei tee, nii et väga huvitav oli,» muheles suusahunt.

Lumepargi radadel sõitis ühtekokku 200 suusatajat, neist võistlusrajal käis üle 180 ning lisaks oli veel palju mudilasi, kes osalesid neile mõeldud Limpa Suusakooli tunnis ning paarisajameetrisel lastesõidul.

Samuti toimus Tartu Maratoni tehnikatund, kus uisutehnka nippe jagas endine tippsuusataja Timo Simonlatser.

Lemeksi suusatalve sarjas on nüüd sõidetud viis etappi, lisaks Raadile on võisteldud ka Tähtvere spordipargis, Dendropargis ja Lähtel.

Kui ilmataat soosib, on ees ootamas veel kolm osavõistlust. Eesti Vabariigi aastapäeval peaks Kambjas toimuma 15 kilomeetri ühisstardist sõit, 1. märtsil Abelite mälestusvõistlus Dendropargis ja sarja lõpetab 5. märtsil toimuv Elva suusasõit.

Hooajale tõmmatakse joon alla 15. märtsil Vilde restoranis, kus autasustatakse parimaid ning meenutatakse kunagisi lumerohkeid päristalvesid.