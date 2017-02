Vanemuises toimub suurejooneline ooperigala

Solistide esituses kõlavad aariad Verdi, Tšaikovski, Puccini, Donizetti, Rubinšteini ja teiste kuulsate meistrite ooperitest.

Ooperigalat dirigeerib Vanemuise muusikajuht ja peadirigent Paul Mägi, osalevad Vanemuise sümfooniaorkester ja ooperikoor. Galal astuvad üles Vanemuise ooperisolistid Pirjo Jonas, Karmen Puis, Valentina Kremen, Rasmus Kull, Reigo Tamm, Simo Breede, Märt Jakobson ning Tamar Nugis, kes teeb sellel hooajal Vanemuises kaasa ooperites «Mozart ja Salieri» ja «Reigi õpetaja».

Külalissolistidena astuvad lavale sopran Angela Papale Itaaliast ja tenor Seung Jin Choi Koreast.

Roma Sinfonietta, Mehhiko rahvusliku sümfooniaorkestri, Rahvusooper Estonia sümfooniaorkesteri, Iiri raadio ja televisiooni sümfooniaorkestri, Merano kammerorkestri, Virtuosi di Roma ja paljud teiste tuntud orkestritega koostööd teinud Angela Papale repertuaaris on palju kuulsaid sopranirolle, sealhulgas näiteks Mimi «Boheemis», Manon «Manon Lescaut’s», Leonora «La forza del destinos».

Seung Jin Choi on osalenud ooperilavastustes nii Estonias kui Vanemuises. Tema osatäitmiste hulgas on näiteks Riccardo «Maskiballis», Froh «Reini kullas», Cavaradossi «Toscas», don José «Carmenis» ja Rodolfo «Boheemis». Samuti on Jin Choi laulnud tenoripartiisid mitmes suurvormis.