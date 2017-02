Galerii: Miss Valentine’il hiilgasid Venemaa ja Soome rühmvõimlejad

Rühmvõimlemises on viimastel aastatel tooni andnud Soome ja Venemaa võistkonnad ning erandiks polnud ka tänane võistlus: nii täiskasvanute kui juunioride klassis hõivasid nende riikide tiimid neli esimest kohta. Täiskasvanutest võidutses Venemaa rühm Madonna, juunioride seas osutus parimaks Soome Minetit Elite Junior.

Kokku alustas mõlemas vanuseklassis MK-etappi 20 võistkonda, kellest finaali pääsesid 12 eelvõistluse edukamat. Nii juunioride kui täiskasvanute seas jõudis finaali ka kaks Eesti rühma ning tulemused polnud laita.

Venemaa ja Soome võimlejate järel saavutas VK Janika Diamonds viienda koha täiskasvanute klassis ning VK Rütmika Perfetto Junior sai viienda koha juunioride seas. Perfetto eliitvõistkond sai täiskasvanute seas seitsmenda koha, VK Janika Mireth oli juunioride seas kuues.

Diamondsi viies koht on seda hinnatavam, et see oli nende esimene võistlus täiskasvanute seas. Treener Grete Reimand ütles, et kuigi pisivigu esines, jääb ta hoolealuste esinemisega väga rahule.

«Me ei seadnud võistluse eel koha mõttes mingeid eesmärke. Peamine oli see, et esitaksime emotsionaalse kava ning leiaksime hea tunde. See meil ka õnnestus,» märkis Reimand.

Venemaa ja Soome rühmvõimlejate edu põhjustena tõi Grete Reimand välja nende suuremad treeningumahud, samuti ala laiema kandepinna ja sellest johtuva suurema valiku. «Meil on sellise tasemega tüdrukuid ikkagi piiratud arv ning kui keegi peaks haigeks jääma või vigastada saama, siis pole võrdväärset asendust kusagilt võtta,» nentis ta.

Näiteks nädal tagasi saigi Diamonds trenni teha vaid nelja tüdrukuga, sest ülejäänud neli olid palavikuga haigevoodis. «Aga jõudsime lõpuks ikkagi kõik vajaliku ära teha,» lausus treener.

Maailmakarikasarja järgmine etapp on märtsi lõpus Itaalias, mai lõpus kogunevad parimatest parimad rühmvõimlejad aga Helsingisse, kus jagatakse maailmameistrivõistluste medaleid.