Miks Tartu maraton ei toimu tänavu traditsioonilisel veebruari kolmandal pühapäeval?

Klubi Tartu maraton tegevdirektor Indrek Kelk kinnitas, et kui lumeolud on võimaldanud, leiab traditsiooniliselt suusamaraton tõepoolest aset väljakuulutatud ajal ehk veebruari kolmandal pühapäeval. Kelk selgitas, et sellel aastal on erandkorras Tartu maraton veebruari neljandal pühapäeval, sest 18.-19. veebruarini peetakse Otepääl MK-etappi, mis hõivab Tehvandi suusastaadioni, mis on Tartu maratoni stardipaigaks.

Maratoni stardikohaks muud head alternatiivi ei leitud. «See oli ka pikalt varem teada ja nelja aasta tagune otsus, et selline asi juhtub,» lisas ta. Kuna Otepää MK on viimane maailmakarika etapp enne Lahti MMi, on see Kelgu sõnul loomulik asjade käik ja saab etapi korraldajatest aru.

2001. aastal leidis maraton samuti aset nädal hiljem. Kelk lisas, et väga pikka aega tagasi toimus maraton ka veebruari teisel nädalal, mis sõltus lumeoludest ja maailma maratonide kalendrist.

Registreerujaid ootuspäraselt

Kelgu sõnul on praegu raske öelda, kas Tartu maratoni toimumise seisukohast on otsus õige või mitte. «Võibolla oleks lootusetu mõlemas olukorras, võibolla nädal hiljem hoopis päästab maratoni. Seda me ei oska öelda ja alles näeme,» lausus ta.

Tänase seisuga on Tartu maratoni pikale, 63-kilomeetrisele distantsile end registreerunud 2900 inimest, lühemale 31-kilomeetrisele distantsile aga natuke rohkem kui 600 suusasõpra.

Kui analüüsida nii tänavust üsna pehmet talve kui ka asjaolu, et eelmine talv jäi maraton ära, siis registreerujate arv on Klubi Tartu maratoni arvates ootuspärane. Indrek Kelk ütles, et kõige tagasihoidlikum osavõtjate arv, mida klubi selleks aastaks spekuleerib, on 4000 suusasõpra pikale ja 1000 lühemale distantsile. Viimati toimus Tartu maraton 2015. aastal ning siis olid need arvud vastavalt 5100 ja 1250.

Täna, kui maratonini on pea poolteist kuud, usub Kelk, et suusamaraton sellel aastal toimub. Tema sõnul on varasemalt väga palju ette tulnud, et jaanuari keskpaigas pole suusatamiseks piisavalt lund, kuid veebruaris on maratoni sõidetud.