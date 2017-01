Galerii: jõulukuused soojendasid tartlaste keha ja hinge viimast korda

Et jõulukuuse kortermajade vahel prügikasti toppimine või selle kõrvale vedelema jätmine pole kaaskodanike suhtes kaugeltki ilus tegu, on Tartus komme jõulupuud ühiselt Anne kanali ja Emajõe vahelisel tühjal alal ära põletada. Linlastele anti piisavalt aega, et kõik jõuaksid oma kuused ja nulud tubadest välja visata ning kokku tuua.