Kui tänavusel kohalike valimiste aastal linnavalitsust uskuda, saavad tartlasedki kunagi kodulinnas trammiga sõita. Tõesti, ei ole ühtki takistust, miks trammid siin sõita ei võiks: kogu maa on elektrifitseeritud, rööpaalust pinda jätkub, sõitjaid on ja küll leiame rahagi, pole see ju ilmast otsa lõppenud.