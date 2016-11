Tervishoiukõrgkooli töötajad jagavad kesklinnas õunu

Õunad ja punaste ustega installatsioon märgivad tervishoiukõrgkoolis alanud 205. sünnipäeva nädalat. Inimesed võtsid sügisannid heal meelel vastu, tänasid ja soovisid omakorda õnne. Et õunu oli kakssada viis, kostis õnnesoovegi sama palju kordi.

Sünnipäevasündmusi jätkub aga mitmesse päeva.

Homme algusega kell 17.30 korraldab üliõpilasesindus õppehoones filmiõhtu koos ekraaniteosega «Koloonia».

Kolmapäeval kell 10–11.30 on huvilised oodatud tervishoiukõrgkooli ajaloo pikimat ja maitsvaimat juubelitorti valmistama. Meisterdamiseks tuleb kooli veebilehel end registreerida. Kolmapäeva keskpäeval peetakse sealsamas aktus, millele järgnebki pikima tordi ärasöömine.

Neljapäeval kell 8.30–16.30 leiab Eesti Rahva Muuseumis aset teaduskonverents «Terves kehas terve teadmine» ja õhtul on kõrgkooli seinte vahel juubelipidu.

Täpsemat teavet kõige kohta leiab Facebookis.

Mis aga juhtus Tartus 205 aastat tagasi?

Võiks vaadata palju kaugemale. Teateid tervishoiutöötajate kujunemise kohta Eestis on lugeda juba 14. sajandist. Siis võis suuremates linnades kohata esimesi kirurge-habemeajajaid ja ämmaemandaid, kes tulnud peamiselt Saksamaalt. Möödus aeg ja tasapisi hakkasid nad omale kohaliku rahva hulgast õpilasi valima. Ja siis, 1811. aastal asutas professor Chr. Fr. Deutsch Tartu ülikooli sünnitusabikliiniku juurde ämmaemandate kooli. See on praeguse Tartu tervishoiu kõrgkooli eelkäija.