Tartu üliõpilasteater uurib salapärase Kaspar Hauseri juhtumit

«Ta ei oska rääkida ega kõndida. Keegi ei tea, kas ta näeb valgust ja kuuleb helisid. Keegi ei tea, mis juhtus selle võõraga minevikus. Ta on mõistatus,» tutvustab Tartu üliõpilasteater uuslavastust. «Kuidas jääda ellu ühiskonnas, kuhu sa pole kunagi kuulunud? Kuidas jääda ellu, kui sind üritatakse ümber kasvatada? Kes sa oled, kui sind veel ei olegi?»

Nimiosas on Peeter Piiri, kes on ka dramatiseeringu autor. Lavastuse kunstnik ja muusikaline kujundaja on Kiwa. Esimesed etendused on täna ja 19. novembril algusega kell 19 Tartu üliõpilasmajas (Kalevi 24).