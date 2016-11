Kümne kuuga laekus linna eelarvesse 81 protsenti tuludest

Põhitegevuse tulusid laekus 110,1 miljonit eurot ehk 88 protsenti eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab üldjuhul ligi poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 54,3 miljonit eurot ehk 84 protsenti eelarvest. Maksutulusid kokku laekus 56,1 miljonit eurot ehk 84 protsenti eelarvest.

Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu.

Toetusi põhitegevuseks laekus 37,4 miljonit eurot ehk 97 protsenti eelarvest. Kaupade ja teenuste müügist laekus 14,3 miljonit eurot ehk 82 protsenti eelarvest. Muid tulusid laekus 2,4 miljonit eurot, millest põhiosa moodustas kohtu poolt välja mõistetud ning haridus- ja ministeeriumilt laekunud erakooliseaduse täitmisest tekkinud linna kulude kompensatsioon.

Põhitegevuse kulud moodustasid 90,1 miljonit eurot ehk protsenti eelarvest. Suurimad väljaminekud on hariduse valdkonnas. Tööjõukulud on olnud 43,5 miljonit eurot (sealhulgas töötasud 32,8 miljonit), majandamiskulud 33,2 miljonit ning toetuseid on antud 13,2 miljon eurot.

Investeeritud on 13,0 miljonit ehk 41 protsenti eelarvest. Suur osa investeeringutest tehakse aasta lõpukuudel. Ligi 5 miljonit on investeeritud hariduse valdkonnas ning peaaegu sama palju majanduse valdkonnas. Suurimad investeerimisobjektid on olnud Roosi tänav 0,8 miljoni ja Annelinna kunstmuruväljak 0,5 miljoni euroga.