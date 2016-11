Tartu jalgpalli kunagine suurlootus tõmbab karjäärile joone alla

Tammeka kasvandik Taavi Vellemaa oli Tartu esindusklubi esimesel meistriliiga hooajal kõigest 17-aastane, kuid kerkis kohe üheks meeskonna põhitegijaks, kui tegi kaasa 34 kohtumises.

Eesti noortekoondisessegi murdnud poolkaitsja käis mitmetel testimistel välisklubide juures, näiteks Saksamaa tippmeeskondades Vfl Bochum ja Hamburg ning kõik näis minevat ülesmäge. Kuid Tammeka teisel meistriliiga hooajal, aastal 2006, mil klubi peatreeneriks oli Sergei Ratnikov, otsustas Vellemaa poole hooaja pealt meeskonnast lahkuda ning sellega oli ta tippjalgpalli jaoks sisuliselt kadunud.

JK Tammeka kauaaegne noortetreener ning klubi juhatusse kuuluv Ken Viidebaum nentis, et ilmselt ei arvestanud Ratnikovi treeningmeetodid noorte meeste vaimsuse ja eneseotsingutega mitte kõige rohkem ning seal võivadki peituda Vellemaa toonase otsuse tagamaad.

«Taavi Vellemaa oli üks perspektiivikamaid noori, kes kindlasti oleks jõudnud Eesti profimeeskondadesse ja miks mitte ka koondisesse. Kahjuks ei osatud ka klubi poolt tollel ajal talenti hoida ja õigel ajal just vaimselt aidata,» tõdes Viidebaum.

Järgmisel hooajal esindas Vellemaa kolmes kohtumises esiliigas pallinud Tartu Välk 494 meeskonda, seejärel järgnesid aastad madalamates liigades, FC Santose duublis ning JK Luunjas. Muuseas, Luunjas pallis ta aastatel 2010-2012 koos Kristjan Tiirikuga, kes oli samuti vahepeal otsustanud suurest mängust loobuda.

Ent 2012. aasta suvel otsustas Taavi Vellemaa vutimängu taas tõsisemalt ette võtta ning ta liitus uut tõusu kavandanud Santosega (toona Quattromed).

Mitmete kunagiste Tammeka palluritega tugevnenud meeskond võitis riburada madalamad liigad ning kerkis 2015. aastaks esiliiga A tasandile, kirsiks tordil oli mõistagi karikafinaal aastal 2014 ning sellega kaasnenud koht Euroopa Liiga esimesse eelringi. Septembri alguses 29-aastaseks saanud Vellemaa panus Santose edusse on olnud märkimisväärne ning pole midagi imestada, et viimastel hooaegadel on ta täitnud ka kaptenikohuseid.

Tänavu on Santos võitlemas meistriliiga üleminekumängude nimel, enne viimast vooru on neil tabelis 49 ja Maardu linnameeskonnal 51 punkti. Ehk kui Santos peaks homme Nõmme Kalju U21 rivistust võitma ning Maardu samal ajal Levadia U21 esindusele kaotama, pääseks Pärnu linnameeskonna vastu madistama Santos. Ent kui nii ei lähe, jääb homme kell 13 Annelinna kunstmurustaadionil algav matš Taavi Vellemaa viimaseks etteasteks suures jalgpallis.