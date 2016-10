Miks on Ülikooli kohviku alumine korrus külastajatele suletud?

Kati Karri selgitas, et kohviku majas paigaldatakse tulekindlaid uksi ja remont ongi põhjus, miks on alumise korruse saal olnud mõnda aega suletud. «Remonttööde tõttu oli lihtsam uksed kinni panna, sest uste vahetamine on nii tolmurikas töö, et tervisekaitseamet ei oleks ilmselt teistpidi seda soosinud,» ütles ta.

Karri rääkis, et tegelikult hakkas majas uute uste paigaldamine juba augustikuus, kuid nüüd jõudis aeg džässiklubini. Ta lisas, et praegu saab uksed küll lahti teha, aga ilmselt tuleva aasta alguses remont jätkub, millega kaasneb jälle ajutine sulgemine.

Karri kinnitas, et kogu maja aga kinni ei panda, alati jääb mingi osa avatuks. «Sellist olukorda me endale ei tekita, et peame kogu maja uksed sulgema,» lausus ta.