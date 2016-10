Tartumaa lihatööstus korraldas perepäeva

Lapsi paelusid mõistagi loomad, kes elavad juba mõnda aega poe ette ehitatud aedikutes. Kitsede aedikusse sai lausa sisse astuda, lambaid, alpakasid ja jaanalindu tuli uudistada kaugemalt. Pererahvas pidi inimesi üksnes manitsema, et loomi ei toidetaks, sest hiljuti läks üks kits loojakarja just sellise toidu pärast, mis kitsele söögiks ei kõlba. Soovijad said ka tiiru hobusega sõita. Kui külm naha vahele puges, võis soojas toas meisterdada.

Täiskasvanud pereliikmed uudistasid aga põlluandide sügislaadal pakutavat ning mõistagi pakkus neile huvi ettevõtte kulinaariaosakonna avamine. Nüüd teeb Rotaks sealsamas kõrval laudas kasvavate rõngassabade lihast kohapeal valmis nii vorste, sinke, pasteeti, rulaadi, lihapalle ja palju muud. Muu hulgas ka seljankasupi kontsentraati, mida said kõik maitsta õues katlas valmis keedetud kujul.

Perepäevast osa võtnud Tartu vallavanem Aivar Soop tõdes, et näib pisut uskumatuna, et inimesed on nõus pöörama maanteelt maha või sõitma lausa Tartu linnast kohale ainuüksi selleks, et külastada lihapoodi. Kuna aga üsna palju inimesi just nii käitub, siis küllap ettevõtte juht Aare Kalson on teinud aastaid sihikindlat tööd õiges suunas, avaldas Soop arvamust. Veel märkis vallavanem, et Tartumaal toodetav ja pakutav toit ei ole ehk nii tuntud ja väärtustatud, kui see võiks olla. Tartu vald veab eest Vooremaa geopargi ideed ning üheks valdkonnaks võiks tema hinnangul olla ka kodukoha toidu tutvustamine.