Linn otsustas suurperet siiski toetada

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul tuleb kõnealune määrus üle vaadata, sest linna põhimõte on kohelda nii era- kui munitsipaallasteasutuses käivaid lapsi võrdselt. «Põhimõtteliselt on nõnda, et me ei tee vahet, kas see on munitsipaal- või eralastehoid või -aed. Ja see kolmanda lapse toetus kehtib igal juhul,» kinnitas ta.

Linnapea sõnul lähtus haridusosakond oma eitavas vastuses 2012. aasta määrusest, kuid olukord on vahepeal muutunud.

«Nad võtsid seda väga kitsalt 2012. aasta määruse kontekstis, aga neid asju peab alati lugema kogumis. 2014. aastast on meil kehtestatud kord, kus me kohtleme lapsi ühtmoodi. Praegu pole selleks mingit takistust. Vastupidi. See on meie kindel soov ja suund kohelda lapsi ühtmoodi,» lausus ta.

Klaas rõhutas, et edaspidiste arusaamatuste vältimiseks on plaanis linna õigusakte muuta. «Igal juhul saab see perekond samasuguse kohtlemise, nagu on sellel lapsel, kes on munitsipaallasteaias. Selguse huvides andsin korralduse, et vastavaid õigusakte tuleb täiendada,» sõnas ta.

Liina Pulges ütles linna mee­­lemuutuse kohta, et on tänulik. «Kui ma nägin seda määrust, siis mõtlesin, et oi kui tore, et mõeldakse lasterikaste emade peale. Ma ei lugenud sellest kuidagi välja, et see ei kehti kõigile. Mulle oli see põhimõtteline küsimus,» lisas ta.