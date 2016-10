Fotod: Ülikooli raamatukogu kolis tulešõu saatel endisesse arhiivihoonesse

Ülikooli raamatukogu läks remonti juunis ning esialgsete plaanide kohaselt pidanuks asjaga ühele poole saama oktoobri alguses, ent tööde käigus ilmnenud ootamatud asjaolud on viinud selleni, et ehitaja on graafikust mitu kuud maas ning parimal juhul saab raamatukogu uuesti uksed avada detsembris.

Kuid et tudengitel on siiski vaja kohta, kus saaks raamatukogu allikaid kasutades süvenenult õppida või teha kursusekaaslastega rühmatööd, otsustati avada Toomemäel rahvusarhiivi endises hoones ajutised lugemissaalid.

See tähendab, et üliõpilaste käsutuses on nüüd ligi 150 töökohta üheksas eri suurusega ruumis, kogupinnaga üle 500 ruutmeetri. Ruumid sobivad nii üksi õppimiseks kui ka rühmatööks, lisaks on ühes saalis arvutitöökohad, samuti on tagatud printimis- ja paljundamisvõimalus.

TÜ raamatukogu hoone jääb renoveerimistööde tõttu suletuks vähemalt 12. detsembrini, senikaua on avatud ka lugemissaalid Liivi tänaval. Esmaspäevast reedeni on uksed avatud kell 9–21 ja laupäevast pühapäevani kell 12–18.

Raamatuid laenata ja tagastada saab endiselt ainult peamajas Akadeemia tänava sissepääsu kaudu.