Plagiaadikahtlane töö jäi oksjonilt eemale

Noor tartlanna oli kunstnikunime Cetlin K all esitanud oksjonile akrüülmaali «Skinny love», mille põhikujund sarnaneb kuulsa prantsuse kunstniku Quibe´i tuntuima, ühe joonega loodud teosega «Close» nagu kaks tilka vett.

Tsitaat ja plagiaat

Nii luuakse küll uus teos, kuid tuletatud teoste loomine võib toimuda ainult autori nõusolekul, lisas Evelin Simer, toonitades kolme viimast sõna.

Samal oksjonil leidis ostja kõige kallimalt – 800 euro eest ehk alghinnaga – Edward von Lõnguse maal «Saturn õgib burksi», mis tugineb Francisco de Goya maalile «Saturn õgib oma lapsi». Enampakkumist loomemajanduskeskuse saalis juhtinud Andres Keil nimetas selle töö puhul mõistet tsitaat.

Vahest oli ka Cetlin K kasutanud maalis «Skinny love» tsitaati? Mille poolest erineb plagiaat tsitaadist?

«Kui tegemist on väga kindla joonega, mille kunstnik on välja töötanud, ja kui see joon on üks ühele kopeeritud, siis käib see plagiaadi alla,» ütles oksjoni projektijuht Maria Lang.

Pealegi ei olnud noor tartlanna viidanud ei oma pildil, pildiallkirjas ega ka teose tutvustuses, et ta on tõlgendanud kuulsa kunstniku teost. «Meil ei olnud seda tööd lihtsalt võimalik oksjonile jätta,» lisas projektijuht.

Otsus akrüülmaal «Skinny love» enampakkumiselt kõrvaldada langes pärast konsulteerimist autoriõiguste spetsialistiga. «Me ei võtnud seda maha meelevaldselt või kiusu pärast,» ütles Maria Lang.

Toimetuse soovil võttis asja kommenteerida kunstiajaloolane, Nooruse galerist Reet Pulk-Piatkowska.

«Minu esimene tundmus oli pigem plagiaadi kui tsitaadi kasuks,» märkis ta. «Ühe kunstniku visuaalselt laetud kujund on paigutatud teise poolt äratuntaval kujul pildi kesksele, tähenduslikule pinnale, ja seda jäist, sinise-valge värviga edasi antud suhtepinget praktiliselt ei märkagi.»

Selgitab jurist

Advokaadibüroo Njord jurist Evelin Simer selgitas, et autoriõigus kaitseb mis tahes originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas ning et teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus.

«Cetlin K «Skinny love’i» puhul on selgelt näha, et noore kunstniku maal on tehtud algset teost töödeldes ja kohandades,» lisas ta. «Tegemist on tuletatud teosega, kus originaaltööle on lisatud värve ning jooned on muudetud tugevamaks kui originaaltöös.»

Ühtlasi märkis jurist, et teise autori teosest tuletatud teose autoril tekib samuti autoriõigus oma teosele, sest ta on lisanud enda loomingut, mis on originaalne. «Nii luuakse küll uus teos, kuid tuletatud teoste loomine võib toimuda ainult autori nõusolekul,» lisas Evelin Simer, toonitades kolme viimast sõna.

Simeri sõnul on kunstnik mõnikord andnud oma töö vabaks kasutamiseks ja sellisel juhul on lubatud kasutada teost ilma autori nõusolekuta ning autoritasu maksmata. Siiski tuleb viidata originaalautorile ja avaldamisallikale. «Tavaliselt esineb selline allikate kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel,» lisas ta.

Mis oleks aga võinud juhtuda siis, kui Tartu noore kunsti oksjoni korraldajad oleksid jätkanud Cetlin K teose müüki teadmisega, et tegemist on autoriõigust rikkuva teosega? «Siis oleks tegemist ebaseadusliku teose levitamisega ning sellega kaasnenuks vastutus autorile tekitatud varalise ja mittevaralise kahju eest,» selgitas jurist Evelin Simer.

Seekordsel Tartu noore kunsti oksjonil juhtus niisiis õpetlik lugu, mida võiksid kuulda võtta kõik kunstnikuhakatised. Mida õppis sellest Cetlin K, jäi kahjuks teadmata. Ta nimetas juhtunut küll suureks arusaamatuseks, kuid keeldus toimetuse pakutud võimalusest asja kommenteerida.

Saalis väike ostuhuvi

Tartu noore kunsti seekordsel oksjonil Tartu loomemajanduskeskuse saalis jäi lõpuks müüki läinud 73 teosest müümata 21. Osta.ee portaalis samal ajal tegutsenud ostjad omandasid 52 müügil olnud teosest 48 ja saalis istunud enampakkujad vaid neli.

«Ma arvan, et oksjon läks väga hästi,» ütles projektijuht Maria Lang. «Oleksin oodanud, et inimesed tuleksid arvutist välja rohkem oksjoniruumi, ostuhuvi oli ilmselgelt suurem internetis. On vaja töötada selle nimel, et järgmine kord oleks ostuhuvi saalis rohkem.»