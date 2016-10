TÜ raamatukogu avab Rahvusarhiivi endises hoones ajutised lugemissaalid

Esmaspäeval kell 15 on kõik huvilised oodatud meeleolukale avaüritusele ajaloolise Rahvusarhiivi ees. Kohtumist lugejatega ootavad raamatukoguhoidjad, kes tutvustavad lugemissaalides pakutavaid teenuseid ning ligi 500-ruutmeetrisel pinnal asuvaid erineva suurusega ruume, mis sobivad nii individuaalseks õppimiseks kui ka rühmatööks koos kursusekaaslastega.

«Tartu ülikooli raamatukogu tähtsaim ülesanne on tagada lugejatele tingimused, et lugejatel oleks koht, kus lugeda ja võimalus teha grupitööd. Endine rahvusarhiivi hoone on ajutiseks lahenduseks parim võimalik variant. Raamatute laenutamise tagame endiselt raamatukogust,» rõhutas TÜ raamatukogu direktor Martin Hallik.

Halliku sõnul üle 500 ruutmeetri ja ligi 150 kohaga pinnal pakutakse tudengitele üheksa erineva suurusega ruumi, mis sobivad nii individuaalseks õppimiseks kui ka rühmatööks. Toetava õpikeskkonna loomiseks on üks saal sisustatud arvutitöökohtadega, lisaks on tagatud printimise ja paljundamise võimalus.

Rahvusarhiivi ajaloolises uurimissaalis saavad TÜ raamatukogu lugejad süvenenult õppida, kasutada RVL-i kaudu tellitud raamatuid ja TÜ õppejõudude poolt koostatud ainepakette. Õdus puhkeala ja sööginurk võimaldavad õppetööst puhates ka vabamalt aega veeta, suhelda sõpradega ja keha kinnitada.

Rahvusarhiivi infojuhi Birgit Kibali sõnul nüüdseks 112-aastane J. Liivi 4 hoone lugu saab uutele külastajatele jutustada Tartu ülikooli ühiselamu, õppehoone aegadest tsaaririigi lõpul ja Eesti Vabariigi alguses ning seejärel riigi ja arhiivihuviliste teenimisest Eesti arhiivinduse keskusena kuni tänavu suveni.

«Arhiivitöötajail on rõõm näha aastatega armsaks saanud hoone tühjaksjäämise asemel selle aktiivset uuskasutusse võtmist. Soovime TÜ raamatukogu lugejaile ja töötajaile head ja ladusat töömeelt uues ajutises kodus,» sõnas Kibal.

Täna kell 15 algavale pop-up lugemissaalide avamisele annavad hoo sisse Zerkala tuletantsijad ning avapaugu garanteerib Ahhaa teadusteatri trupp.

TÜ raamatukogu hoone jääb renoveerimistööde tõttu suletuks vähemalt 12. detsembrini, senikaua on pop-up lugemissaalid Liivi tänaval avatud esmaspäevast reedeni kell 9-21 ja laupäevast pühapäevani kell 12-18.

Raamatute laenutamine ja tagastamine toimub jätkuvalt ainult peamajas Akadeemia tänava sissepääsu kaudu.