Laevas vahetus ootamatult vallavanem

Laeva vallavolikogu esimees Külli Suvi ei leidnud täna ega eile võimalust vallavanema lahkumisest rääkimiseks, ka ei vastanud ta teisipäeval elektronkirjaga saadetud küsimustele. Ka volikogule tagasiastumisavalduse esitanud Koit Prants ei vastanud telefonile.

Selgust pole

«Me ei tea, miks Koit Prants ameti maha pani,» ütles Laeva vallavolikogu liige Karmen Kukk. «Ta pole meile midagi selgitanud, esitas ainult tagasiastumisavalduse. Enne avalduse esitamist oli ta nädal aega kadunud.»

Mõnd konflikti, mis võiks olla lahkumise põhjuseks, Karmen Kukk ei teadnud. «Ta oli tubli mees, ei tea küll ühtki konflikti,» märkis ta. «Teame nii palju, et volikogu esimehele oli ta öelnud, et ei soovi enam vallavanemana töötada. Teisipäeval ta volikogu istungile ei tulnud, olevat päeval oma asjad üle andnud.»

Laeva vallavolikogu 13. septembri istungil suurendati vallavanem Koit Prantsu palka. Istungi protokolli järgi suuri erimeelsusi selles küsimuses ei olnud, vaidlus käis vaid selle üle, kas tõsta vallavanema palka tagasiulatuvalt selle aasta 1. märtsist või 1. septembrist.

«Minu arust on ta praegu hästi töötanud, kalapääs on tehtud, sotsiaalmaja töö käib, kõnniteed on valmis, valla aastapäev oli hästi korraldatud,» põhjendas Laeva vallavolikogu esimees Külli Suvi sel istungil vallavanema palga suurendamist tagasiulatuvalt. Volikogu otsustas vallavanema palka suurendada siiski 1. septembrist.

Tuttav vallavanem

Teisipäevasel istungil rahuldas Laeva vallavolikogu vallavanema tagasiastumisavalduse ja uueks vallavanemaks määrati Aare Olgo. «Ta on meil vallavanem olnud ja oli ka vaba,» selgitas Karmen Kukk. «Praegu on väga kiire aeg, haldusreform käib, me ei saa vallavanemata kaua olla.»

Aare Olgo töötas Laeva vallavanemana 2012. ja 2013. aastal. Pärast seda oli ta vähem kui aasta Jõgeva abilinnapea ning siis linnapea. Tänavu 27. juuni avaldati Jõgeva linnavolikogu erakorralisel istungil aga keskerakondlikule linnavalitsusele umbusaldust ning amet tuli maha panna linnapeal Aare Olgol, abilinnapeal Ants Priil, linnavalitsuse liikmel Peep Põdderil ja volikogu aseesimehel Mai Treialil.