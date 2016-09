Näitleja aitab maratoni joostes lapsed teatrisse

Tikerpalu on algatanud ennustusvõistluse, millega kogub raha sihtasutusele Aitan Lapsi, mis aitab lastele pakkuda teatri-, kunsti- ja kirjanduselamusi.

Nimelt saab osaleda ennustusvõistlusel, kus tuleb arvata Tikerpalu lõpuaega jooksuvõistlusel. Loosis osalemiseks tuleb teha vähemalt viieeurone annetus, et saada üks kupong. Suurem summa annab aga rohkem võimalusi.

Idee jooksurajalt

Sporti ja heategevust omavahel kokku viia ei ole näitlejal aga esimene kord. Tikerpalu meenutas, kuidas ta eelmise aasta kevadel jooksis kodu lähedal Pelgulinna metsas ja valmistus esimeseks üle 42 kilomeetri pikkuseks distantsiks SEB Tallinna maratonil. «Maraton on ikka niivõrd suur asi, et paljud jooksevad seda ühe või mõne korra ning panevad linnukese kirja. Mõtlesin, et võiks midagi veel teha peale selle, et ma ise jooksen,» rääkis näitleja, kuidas tuli mõte head teha.

Mullu toetas ta Maarja küla ning kogus annetustena viissada eurot, heategijaid oli kokku 52. Kogutud summa ületas Tikerpalu ootusi. Tegelikult mullu tal kindlat eesmärki, kui suur see summa võiks olla, polnud, kuna näitlejal polnud õrna aimugi, kuidas ettevõtmisega kaasa tullakse.

Sellel aastal loodab ta joosta parema aja ning näitleja on seadnud eesmärgiks, et annetussumma võiks samuti kasvada. «Eesmärk ikka võiks olla,» lausus ta.

Tikerpalu jooksis mullu maratoni ajaga 4:14.45. Tänavusel ennustusvõistlusel tegi näitleja ise otsa lahti ning pakkus jooksu lõpuajaks 4:09. See annab annetajatele ka väikese vihje, kuhu kanti võiks tema aeg jääda.

Eelmisel aastal ennustas Tikerpalu ise oma aja tegelikust pool tundi kehvemaks. Ta arvas, et sel aastal on ennustus täpsem, kuna esimese maratoni puhul on harrastajal võibolla raskem aimata, kui kiiresti või aeglaselt see läbitakse.

Traditsiooni jätkamine

Selleks et mitte ainult lahketelt inimestelt raha koguda, otsustas Tikerpalu hasardi lisamiseks kõige parematele ennustajatele välja panna auhinnad. Ennustusvõistlus kestab 30. septembri keskööni.

Kuigi täpseima aja pakkuja võidab koti, milles on auhindu Tallinkilt, Eesti teatritelt ja teistelt toetajatelt, usub Tikerpalu, et ennustusvõistlusel osaleja esimene mõte on ikkagi head teha. «Samas kui ma teen head ja saan selle eest midagi tagasi, siis see on ka vahva,» ütles ta.

Tikerpalu loodab ka pärast Tartu linnamaratoni heategevust jätkata. Ta avaldas lootust, et ükskord tähistab tema ettevõtmine kümne aasta juubelitki.

Tikerpalul oli soov ka suusamaratonil annetusi koguda, aga kuna tänavu jäi see ära, otsustas näitleja, et suusaüritustel ta tõenäoliselt heategevusaktsiooni ei korralda.

Pealaegi on inimeste motivatsioon annetada väiksem, kui selgub, et võistlus kipub ära jääma. «Kui peaks tulema aasta, kus lund jagub, ja näen, et see ei kao kuhugi, siis võibolla mõtlen sellele,» arvas ta.

---------------------

Mihkel Tikerpalu jookseb lapsed teatrisse

• Ennustusvõistlusel osalemiseks tuleb annetada vähemalt viis eurot Mihkel Tikerpalu ettevõtmise tarvis loodud kontole.

• Saaja nimi: Mihkel Tikerpalu.

• Saaja konto: EE392200221062510029.

• Selgitus: sinu nimi, Tikerpalu tulemus Tartu linnamaratonil (näiteks «Väle Jalg, 4:22.12»)

• Ennustada-annetada saab 30. septembri keskööni.

• Lisateave ürituse Facebooki lehelt, märksõnaga «Mihkel Tikerpalu jookseb lapsed teatrisse».