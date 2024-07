Kassitoomel pääses vabadusse seitse noort oravat

Välipuuris elanud oravapojad on vabatahtlike päästetud ja üles kasvatatud. Metsloomaühingu juhatuse liige Katrin Idla sõnul olid oravad alguses inimestega väga sõbralikud ja ronisid isegi sülle, kuid mõne nädala pärast hakkasid nad inimest pigem pelgama.

Loomade vabastamine ei tähenda, et tõstame nad puurist välja, lisas Idla. Oravad saavad soovi korral puuri tagasi minna ja seal kas puhata või süüa. Sööki viiakse puuri seni, kuni on näha, et oravad enam puuris ei käi.