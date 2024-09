Pea kõik kohad Tartu linna ja lähivaldade lasteaedades said mudilastega täidetud

Kõigest nädal aega tagasi avatud Helliku lasteaia uues majas vabu kohti pole, aga see on ka mõistetav, sest kes siis ei tahaks käia kõverpeeglite ja liutoruga lasteaias.

Tartu linnas käib lasteaedades ja -hoiududes kokku 5784 last, neist munitsipaallasteaias 4483, munitsipaalhoius 133, eralasteaias 783, erahoius 385. Mõnedki neist elavad linnast väljaspool, näiteks Luunja, Kambja või Tartu vallas, aga tuuakse hommikuti linna, sest kodukandis polnud ruumi, või töötab ema-isa Tartus. Kõigist 5784 kohast on vaid üksikud veel täitmata, kusjuures kõige kitsam on tänavu 1,5- kuni 2-aastaste laste vanusegrupis.