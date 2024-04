Panga töötaja päästis vanapaari petiste küüsist

Ilmnes, et memmeke oli petturite juhendamisel oma kontolt juba 3000 eurot välja võtnud ning oli valmis selle ka neile üle andma, et nii oma «hätta sattunud» tütart abistada.

Pangatöötaja selgitas vanapaarile, et telefoni otsas jagavad neile juhiseid suure tõenäosusega kelmid. Ära hirmutatud vanapaar seda aga kuidagi uskuda ei tahtnud ja nii ei jäänudki pangatöötajal muud üle, kui vanapaari kelmide küüsist päästmiseks appi kutsuda politsei.

Vanapaar pidas kogu aja aktiivselt videokõne inimestega, kes neile erinevaid suuniseid jagasid. Kui kelmid märkasid politseinike saabumist videopilti, katkestasid rahasoovijad kõne. Üheskoos pangatöötajaga õnnestus politseil vanapaarile selgeks teha, et tegu on kavalate kelmidega, kellele ei tohi mingil juhul oma raha üle anda.

Politsei teatas, et viimastel nädalatel on sagenenud telefonikõned, milles petturid esitlevad end politseinikena, panga- või teiste ettevõtete töötajatena. Kõnes väidetakse, et näiteks mobiilsideoperaatori lepingu pikendamiseks, ebausaldusväärse töötaja tabamiseks või kontol oleva raha kontrollimiseks, tuleb viia oma sularaha pakiautomaati või anda üle kullerile.