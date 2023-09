Tekstiilikunstnik Anu Raud kingib kuulsustele kindaid kahel tingimusel

Kingitusega käib kaasas tingimus tulla kinnastele Eesti Rahva Heimtali muuseumisse ise järele ja ka kohustus neid usinalt avalikel üritustel kanda. «Meile olulised ja meid kaitsvad mustrid elavad vaid siis, kui nad on kasutuses. Külm aeg on ees, seega võimalusi kaunite mustritega kinnaste kandmiseks on palju,» selgitas Anu Raud.