Piltuudis ⟩ Riigikogu liige jälgis ralli testkatset veokikastist

Lombile meeldib testkatsel see, et sõitjad läbivad seda mitu korda, seega näeb tippsõitjaid ühes kohas korduvalt.

Küsimusele, et kellele perekond Lomp rallil pöialt hoiab, vastas riigikogu liige, et see on ju küsimatagi selge. «Ikka loodame, et Otil kõige paremini läheks,» sõnas ta.