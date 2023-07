Millega Rally Estoniale tulles arvestada ja kuidas kohapeal käituda?

Rallile tulijatel tasub arvestada, et ürituse turvatöötajatel on õigus vajadusel läbi vaadata sisenejate kotid ja taskud. Kontrollist keeldujaid raja äärde ei lubata. «Turvatöötajatel on õigus rallialale mitte lubada ka neid, kellel on kaasas keelatud esemed ning vaatamisaladelt ja raja äärest ära saata inimesi, kes ei järgi käitumis- ja turvalisusreegleid,» toonitas Rally Estonia suurima turvapartneri G4Si turvajuht Kristjan Saarik.