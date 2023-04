Kelmid võtsid sugulase nimel suure laenu, vargad viisid tõuke- ja jalgrattaid

19. aprillil pöördus politseisse 49-aastane naine, kelle lähisugulane oli tema teadmata kasutanud tema ID-kaarti ja selle paroole laenu võtmiseks ning mitmesuguste teenuste tellimiseks. Esialgne tekitatud kahju on 12 072 eurot.

Politsei sai teate, et Tartus Kalda teel on kaubanduskeskuse parklast varastatud kaks lukustatud elektrilist tõukeratast Xiaomi Pro 2. Vargusega tekitatud kahju on 1100 eurot.