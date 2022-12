Tartu õpetajate alampalk tõuseb uuest aastast ligi veerandijagu

Õpetaja alampalk tõuseb 1412 eurolt 1749 eurole, tõus on 23,9 protsenti. Sama suur on Tartus haridusasutuses töötava kõrgharidusega tugispetsialisti alampalk. Ilma magistrikraadita lasteaiaõpetaja alampalk on uues kollektiivlepingus 1575 eurot. 2022. aastal oli alampalga suurus 1271 eurot, seega palgatõus 23,9 protsenti, ning abiõpetajate, õpetaja abide, lapsehoidjate ja teiste õpetajat abistavate töötajate palga alammäär on uuest aastast 1000 eurot. Käesoleval aastal oli alammääri 835 eurot, seega uuest aastast tõuseb nende palk ligi viiendiku võrra. Klassijuhatamise eest makstava tasu alammäär tõuseb 175 eurolt 220 eurole kuus.

Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski sõnas, et 2023. aastaks Vabariigi Valitsuse poolt kokku lepitud uus kooliõpetajate alampalga tõus on erakordne. «Ma tervitan palavalt otsust väärtustada jätkuvalt Eesti haridustöötajaid,» selgitas Kaplinski. Samas tunnistas abilinnapea, et valitsuse otsus pani linnavalitsust läbirääkimiste laua taga väga keerulisse olukorda «Erinevalt mitmest teisest omavalitsusest, jõudsime ühise arusaamiseni, et Tartu käsitleb võrdselt kõigi haridusasutuste spetsialiste ja nii tõusevad õpetaja alampalgaga samas rütmis ka lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide palgad. Samuti on mul hea meel, et linnavalitsus jõudis kokkuleppele ka huvikoolide õpetajate samaväärses palgatõusus,» lisas Kaplinski.