Tartu külje all on endiselt elektrita paarsada majapidamist

Alajaama taastamine hakkas pihta kohe, kui kustutustööd lõppesid. Esmaspäeva hommikul sündmuskohal töid juhatanud Elektrilevi elektrik Mirko Ämarik arvas, et kõige varem saadakse uus alajaam paika ja elekter tagasi täna õhtul kella kaheksaks. «Aga eks me teeme nii kiiresti, kui saame,» lausus ta.

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et kuivõrd tegemist oli elektrisüsteemiga, siis teavad elektrikud täpsemalt, mis põlengu põhjustas. «Meie saame lihtsalt öelda, et oli elektririke,» selgitas Kiik.

Elektrilevi kommunikatsioonijuhi Reimo Raja sõnul said enamus kliendid elektri tagasi ümberlülituse teel, osa ka elektrigeneraatorite abil.

Elektrigeneraator on tõesti võimalus elektrikatkestuste ajal tagada oluliste elektriseadmete töötamine, ütles päästeameti ohutusjärelvalve ekspert Heikki Rajalo. Et generaatorist niigi kriitilisel hetkel aga õnnetus ei sünniks, peab selle paigaldamisel ja kasutamisel silmas pidama ohutusreegleid.

Siseruumidesse mõeldud generaatorid ei talu muutlikke ilmastikutingimusi ja niiskust ega sobi seetõttu õue. Samuti tuleb paigaldamisel silmas pidada, et generaatori heitgaasid ei liiguks õhuvooluga õuest siseruumidesse, selgitas Rajalo.

«Generaatori töö käigus tekib vingugaas, nagu sisepõlemismootorite puhul ikka. Seetõttu on väga oluline tagada, et vingugaas ei satuks ega koguneks siseruumidesse,» ütles Rajalo. «Kuna vingugaas on lõhnatu ja värvitu, tasub lisakindluse mõttes tuppa paigaldada ka vingugaasiandur.»