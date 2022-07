Mänguasjamuuseum avab näituse WRC automudelitest

Alates homsest saab Tartu mänguasjamuuseumis vaadata ralliautode mudelite näitust. Ralliteema on suvesse igati sobilik, sest Eesti võõrustab peagi WRC maailmameistrivõistluste etappi. Muuseumi autode, laevade ja lennukite tuppa välja pandud erakollektsiooni omanikuks on raadiohääl Tambet Ind, keda on autod ja kõik sellega seonduv huvitanud juba poisipõlvest saati.