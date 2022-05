Tartu ülikool ootab kandideerima väliseesti külalisprofessori stipendiumile

Tartu ülikooli fondi direktor Peeter Einola meenutas, et väliseesti külalisprofessori stipendium sai alguse koostööst kadunud rektor Volli Kalmuga. Stipendium tõstab tema arvates ülemaailmselt esile Eesti päritolu teadlaste võimekust ning aitab luua vajalikke teadussidemeid Eesti ja Välis-Eesti kogukondade vahel. «Eestlane olla on tõesti uhke ja hea, vaatamata sellele, milline on tema kodumaa,» tõdeb Einola, kes on stipendiumi asutamist ja rahastamist koordineerinud selle loomisest alates.

Tartu ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul on ülikooli jaoks väga oluline, et külalisprofessor oleks valmis olema füüsiliselt Tartus kohal. See on valiku tegemisel üks põhikriteeriume. «Kahe senise professoriga on see koroonast hoolimata hästi õnnestunud ja on suurepärane, et David Ilmar Beecher on Tartusse ka pikemalt jäänud,» lisas Valk.