Juhan Peegli kuju jõudis laupäeval Tornimäele, avamine pühapäeva pärastlõunal

Kui Juhan Peegel sai kaheksa aastat vanaks, võttis ema ta kaasa, et registreerida poiss Tornimäe kooli esimesse klassi. Koolijuhataja Anton Kivi ütles, et ei saa, neil on kõik kohad täis. Aga uuris, kas poiss lugeda oskab. Muidugi oskab, kõlas vastus. Tulge tuleval aastal uuesti, sõnas juhataja.

Järgmisel aastal mindigi. Poisile tehti lugemises ja rehkendamises väike katse ning lubati kohe teise klassi.

Aastail 1928–1931 õppis Juhan Peegel Tornimäe koolis, sealt edasi liikus ta Uuemõisa kõrgemasse algkooli ja sealt Saaremaa ühisgümnaasiumi.

Juhan Peegel Annelinnas oma korteris silku soolamas. Foto aastast 1999. Foto: Heli Salong

Skultpor Aivar Simsoni käsutusse anti inspiratsiooniks ja loomeperioodi ajaks Juhan Peegli fotoalbum, mille on kokku pannud ajakirjanduse uurija Roosmarii Kurvits piltidest, mis olid kogunenud Juhan Peegli 100. sünniaastapäeva näitusele.

Raha kogumiseks loodi mittetulundusühing Juhan ning Tulevik, mille juhatuse üks liikmeid on Pöide piirkonna rahva eestvedaja Raili Nõgu, kes on aastaid Tornimäe põhikooli juhtinud. Sellest koolist on saanud nüüd lasteaed-kool.

Tegevus Juhan Peegli mälestuse pronksi vajamise nimel on käinud kolm aastat. Algatuse kannustajad on olnud tuntud Eesti inimesed nagu Ivo Linna, Birute Klaas-Lang, Raul Rebane, Leelo Tungal, Aimar Jugaste, Krista Aru, Erki Berends, Peeter Tali, lisaks paljud teised. Annetajate nimekirjatahvlis, mis avatakse hiljem sügisel on üle 300 nime.

Tornimäel on haridust antud ligi 370 aastat.

Juhan Peegel tuld kohendamas. Paremal istub tema õpilane Krista Aru, Vasakul eesti keele ja stilistika õppejõud Reet Kasik. Foto: Erakogu foto