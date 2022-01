Neli kategooriat

Ja Tartumaa vabakondlane aastal 2021 on Mare Rajamäe, kes kahjuks tunnustusõhtule ei tulnud, aga kelleni jõuab see auhind kohe järgmisel päeval.

Maanaiste selts on saanud firmalt kinkekaarte kütuseostuks ning auhindu kiluvõileiva võistluse ja laste võistluste auhindadeks. Terminal on abi osutanud ka siis, kui Miinal on olnud vaja sõita kaugemale. Näiteks kasutasid nad Terminali reklaambussi käiguks Võrumaale, et tutvuda suitsusauna pärimusega.